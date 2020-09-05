شقيق يوسف والي: مات بالتهاب رئوي حاد ورفض العلاج في المستشفى

قال الدكتور ماهر والي، شقيق الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، إن الدكتور يوسف والي، أصيب في أيامه الأخيرة بمرض التهاب رئوي حاد، لكن وفاته كانت بسبب تقدم السن، لافتا إلى أن الفقيد يبلغ من العمر 89 عاما.

وأضاف لـ"الوطن" أن شقيقه ظل في منزلة لتلقي العلاج، ورفض الذهاب للمستشفى، موضحا أنه كانت هناك شكوك حول إصابته بفيروس كورونا، لكن كانت كل النتائج سلبية.

وتابع أن الفقيد أوصى بالدفن بمسقط رأسه بمحافظة الفيوم، وأن يتقصر العزاء على المقابر وألا يقام عزاء مطلقا، مشيرا إلى أنه سوف يدفن الساعة الخامسة عصرا.

وأوضح أن الفقيد كان محبا لوطنه ويتابع كل ما يحدث على الساحة السياسية، كما كان مهتما بالشأن الزراعي بشكل دقيق ويتابع كل ما فيه.

وأضاف أن والي كان مؤمنا بقضاء الله وزاهدا عن شواغل الدنيا وكان دائما قارئا لكتاب الله ويصلي أغلب الوقت.

محطات من حياة يوسف والي

كان الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، والأمين السابق للحزب الوطني ونائب رئيس الوزراء الأسبق في منزله بالجيزة، قد توفي فجر اليوم.

والدكتور يوسف أمين والي موسى ميزار أحد قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المنحل ووزير سابق للزراعة واستصلاح الأراضي، خريج كلية الزراعة، ولم يتزوج، ورشح نائبا في مجلس الشعب عن دائرة الشواشنة في محافظة الفيوم، شغل منصب أمين عام الحزب قبل صفوت الشريف، خرج من وزارة الزراعة بعد اتهامه باستخدام مبيدات زراعية محظورة دوليا وتؤدي للإصابة بمرض السرطان وبرأته المحكمة.

وعمل الدكتور يوسف والي 20 عاما في المطبخ السياسي والحزبي ولم يكن قريبا فقط من صناع القرار، بل كان شريكا وصانعا في الكثير من القرارات مع القيادة السياسية، مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بجائزة الدولة عام 1968كما كرمه الرئيس أنور السادات بجائزة الدولة عام 1977، تولى الوزارة عام 1984، و تركها عام 2004.