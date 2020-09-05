"سناتر" الدروس الخصوصية بالدقهلية "مغلقة" لحين "وضوح الرؤية"

أعلن عدد من مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" في مدينتي المنصورة وأجا بمحافظة الدقهلية تعليق العمل بها إلى أجل غير مسمى، سواء مجموعات أو خاص، لكل المراحل التعليمية، لحين وضوح الرؤية بالنسبة للعام الدراسي الجديد.

وأكد أصحاب هذه "السناتر" أن كل مدرس مسئول عن نفسه، وطالبوا زملاءهم من المدرسين بعدم أخذ مقابل الشهر مقدماً من الطلبة، والانتظار حتى تتضح الرؤية، بعد المؤتمر الذي أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، عن عقده يوم الثلاثاء القادم.

وأكد "جروب رابطة معلمي أجا"، في بيان على الصفحة الرسمية للمجموعة على موقع "فيسبوك"، أنهم اجتمعوا على هذا القرار، بعد تواصلهم معاً، حرصاً على كرامة المعلم، وإيماناً منهم بأنه لن تنهض أمة يُهان فيها المعلم.

وقررت الرابطة تعليق الدراسة، سواء للمجموعات أو الخاص، لكل المراحل التعليمية، لحين وضوح الرؤية للعام الدراسي الجديد، مؤكدين على المعلمين من داخل مدينة أجا وخارجها مراعاة ذلك.

وفي المنصورة، أعلنت غالبية "السناتر" توقف عملها، والذي بدأته منذ أول شهر سبتمبر الجاري، وطلبوا من طلاب وتلاميذ المدارس، اعتباراً من اليوم السبت، عدم الذهاب إلى السنتر إلى أجل غير معلوم، لحين التوصل إلى حل.

وعبّر عدد من المعلمين عن غضبهم من إلقاء القبض على أحدهم أثناء إعطاء درس في منطقة "توريل" بالمنصورة، وأصدر المعلمون بياناً أكدوا فيه أن قرار إغلاق "السناتر" جاء حفاظاً على كرامتهم، بعد القبض على عدد منهم، ومعاملتهم معاملة مهينة لمكانتهم كمعلمين، مؤكدين أن هذا لا يتماشى مع دور المعلمين في بناء الأجيال، ودورهم المهم في قيام الدولة.

وأوضحوا أنهم "للوقوف بجانب ولي الأمر، وعدم تحميله بأعباء إضافية، بفتح مجاميع بالمنازل، فقد قررنا تعليق العمل بالسناتر والبرايفت والأون لاين إلى أجل غير مسمى".

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية قد ألقت القبض على أحد المدرسين، الأسبوع الماضي، أثناء تواجده داخل أحد السناتر التعليمية، وتم تحرير محضر ضده، للعرض على النيابة العامة.