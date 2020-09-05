جمال مليكة يترأس لجنة تحكيم فيديو آرت كونتست بسويسرا: تكريما لأعمالي

سنوات طويلة قضاها الفنان التشكيلي جمال مليكة بين موطنه مصر ومستقره إيطاليا، تشبّع من الثقافتين في أعماله التشكيلية، والتي رشحته ليترأس لجنة تحكيم فيديو أرت كونتست VideoArtContest وفقا لما أعلنته إدارة مهرجان الأفلام القصيرة OtherMovie وفيديو ارت كونتست VideoArtContest برئاسة المخرج العالمي استيفانوفيك دراجو، في دورته التاسعة والذي يقام بمدينه لوجانو بسويسرا من يوم 3 أكتوبر إلى 13 أكتوبر 2020.

قال الفنان جمال مليكة، في حديثه لـ"الوطن"، إن الاختيار جاء كتكريم لأعماله وتاريخه في الفن التشكيلي في إيطاليا وانجلترا وسويسرا، وذلك بعد تأجيل الدورة التاسعة للمهرجان، والتي اختارت أعماله النحتيه للمياه كرمز له ولكنه تأجل بسبب تفشي فيروس كورونا، وعليه قرر رئيس المهرجان أن يحتفظ باشتراكه للعيد العاشر للمهرجان نظرًا لأهميته وسيكون في بداية العام القادم، وهو من أهم المهرجانات في سويسرا ومدعم من مقاطعه لوجانو ويشترك به العديد من المخرجين والمصورين والفنانين من جميع أنحاء العالم.

وأعلن مليكة عن فتح باب الاشتراك بالفيديو ارت كونتست من يوم 1 سبتمبر حتى يوم 7 سبتمبر الساعة 12 منتصف الليل كموعد أخير لإرسال الفيديوهات، على أن ترسل الفيديوهات مع اسم الفنان والسيرة الذاتية مختصرة ومقدمة للعمل لاتزيد عن عشرة أسطر باللغة الأساسية واللغة الإنجليزية على عنوان الإيميل. info@othermovie.ch

الحائز على الجائزة الكبرى للمهرجان يحصل على شهادة عالمية معتمدة من إدارة المهرجان، وسوف يعرض عمله على شاشة مسرح ستوديو فوتشي ويعرض أيضا بجاليري ان ون بيبر بمدينه لوجانو في خلال فترة المهرجان.