والد رامي شحاتة منقذ 51 طالبا إيطاليا من الخطف: ابني حصل على الجنسية

عادت قصة الطالب المصري رامي خالد شحاته؛ لتكون حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي، وهو الطالب الذي أنقذ 51 طالبا من الخطف في إيطاليا.

وطالب والد "رامي" وقتها بالحصول على الجنسية الإيطالية، واستقبل زير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني وقتها، رامي وطالب مغربي آخر وكرمهما لدورهما في إنقاذ الطلبة.

وقال والد رامي، لـ"الوطن"، إن نجله فقط هو من حصل على الجنسية الإيطالية بعد تلك الواقعة، معربا عن سعادته بما فعله نجله، وإنقاذ الطلاب، مشيرا إلى أنه لم يتقدم بطلب للحصول على الجنسية.

كان رامي أكد، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إن زير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني وقتها كان شخصا مرحا معه ومع زملائه، مضيفا: "هزر معانا وهزرنا معاه".

وأضاف "رامي" أن سالفيني لم يتحدث معه بخصوص مسألة حصوله على الجنسية الإيطالية، وتابع: "المسؤولون أبلغوني أنهم درسوا أوراق حصولي على الجنسية الإيطالية، وأني حصلت عليها لكن سيتم إبلاغي رسميا فور انتهاء الإجراءات".