"حكمة التجاهل".. هلال يكشف سر مقولة يوسف والي: سمعتها منه كتير

بعد رحلة طويلة استمرت لنحو 89 عاماً، والعديد من المناصب السياسية والحكومية، توفي اليوم داخل منزله بالجيزة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق.

الدكتور علي الدين هلال، وزير الشباب الأسبق، خلال الفترة بين 99 إلى 2004، صاحب "والي" خلال تلك الفترة داخل مجلس الوزراء، وكشف عن بعض التفاصيل التي لمسها عن قرب بعد العمل معه في حكومة واحدة.

قال "هلال" لـ"الوطن"، إن مقولة "التجاهل من الحكمة" كانت بمثابة "شعار حياة" ليوسف والي، حيث يرددها دائماً، يقول: "سألته أكثر من مرة عن أكثر من موقف، وقلت له: لماذا لا ترد على كذا؟ ولماذا لا توضح كذا؟ ولماذا لا تدافع عن نفسك في كذا؟.. فكان يرد دائماً: التجاهل من الحكمة. سمعت منه هذه العبارة أكثر من مرة، ورأيتها أسلوبا يستخدمه في مواقف عديدة".

هلال: يوسف والي كان يتجنب الدخول في معارك

مقولة يوسف والي التي رددها كثيرا بحسب "هلال" جعلته بعيداً عن الدخول في صراعات سياسية، على حد قول الأخير، حيث يوضح: "لا أذكر أنه دخل في صراع مع أحد، وحتى عندما كان أحد الناس يحاول استفزازه أو استدراجه لمعارك جانبية كان ينجح في عدم الوقوع في ذلك اعتمادا على فكرة أن التجاهل أمر جيد وحكيم ويجنب الإنسان بعض الشر".

وأضاف "هلال": "يوسف والي كان متواضعا ودودا وكان قليل الكلام في اجتماعات مجلس الوزراء ولا يتحدث إلا في أمور وزارته أو الأمور المتصلة بقضايا الزراعة، وأشهد أنه دافع بعناد عن الرقعة الزراعية المصرية ووقف ضد البناء على الأرض الزراعية قرابة عقد ونصف من الزمان"، مشيراً إلى أن مكتبه الوزاري كان مفتوحا لمن يقصده من نواب البرلمان دون تحديد مواعيد سابقة، وكرس كل أوقاته لعمله الوزاري، وهذا الأمر كان سببا في عدم إقباله على الزواج، بحسب "هلال".

وعن الاتهامات التي لاحقت يوسف والي، وكانت سبباً في خروجه من الوزارة بشأن استخدام مبيدات زراعية محظورة دوليا وتؤدي للإصابة بمرض السرطان، قال "هلال": "هذا أمر قضائي، والقضاء حقق وقال كلمته، ولا أريد أن أتحدث عن هذا الأمر بعد وفاة الرجل، أدعو له بالرحمة، وأشهد له بالكفاءة والإخلاص".