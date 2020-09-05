أول صور لمدفن يوسف والي وزير الزراعة السابق قبل دفنه

حصلت "الوطن" على صور لمقبرة الدكتور يوسف والي، التي يجري تجهيزها حاليا بمسقط رأسه في محافظة الفيوم.

وتحدثت "الوطن" مع أقارب الوزير الراحل وأبناء قريته، حيث قال جمال السيد ابن عم الراحل يوسف والي وزير الزراعة الراحل إنه كان يزور قرية النزلة مسقط رأسه باستمرار لكنه انقطع عنها في أواخر حياته بعد تدهور حالته الصحية.

ابن عم الراحل: كان حريصا على حضور المناسبات الخاصة بعائلته باستمرار وزيارة قبر شقيقه علي

أكد "السيد" لـ "الوطن": أن الوزير الراحل كان حريصا على حضور المناسبات الخاصة بعائلته باستمرار وزيارة قبر شقيقه علي والي الذي سيدفن بجواره.

وأكد ابن عم الوزير الراحل أن الجثمان سيشيع من مسجد إبراهيم ميزار بقرية النزلة مسقط رأسه الساعة 5 عصرا.

أحد أبناء القرية: أسرته أعدت قبره بعد علمهم بتدهور حالته

سيد زكي أحد أبناء القرية أكد لـ"الوطن" أن أسرة الفقيد تعد مقبرته منذ يومين بعد علمهم بتدهور حالته الصحية.

وأكد "زكي" أن الوزير الراحل كان دائم الزيارة لقريته وعائلته، لافتا إلى أنه من أكبر عائلة بالفيوم ووالده رحمه الله كان مستشارا وجده كان عمدة القرية.

واختتم حديثه: "النزلة حزينة على فقدانه ومصر فقدت قامة علمية وسياسية كبيرة".

الأمر ذاته أكده طاهر أحمد أحد أبناء القرية والمقرب من العائلة حيث أكد أنهم أبلغوا بخبر وفاته في الساعة 4 فجر اليوم السبت.

وقال "طاهر" إن الوزير الراحل لديه أعماله الخيرية كثيرة فهو من أدخل الصرف الصحي لقريته في التسعينات قبل أن تدخل محافظة الفيوم بالكامل.

وتابع: "كما أنه يساهم بمبالغ مالية في كل جمعيات الخيرية بالمحافظة وتبرع بأرض لبناء معهد أزهري وأخرى لبناء مستوصف خيري بقرية مجاورة".