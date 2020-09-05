10 مليارات جنيه مخالفات المتهربين من الضرائب وسارقي الكهرباء في أسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 316610 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 212 مليون جنيه جنيه.

وفي بيان لها، أعلنت الوزارة عن ضبط 6544 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها 619 قضية ضرائب عامة وكشف 1261 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة و512 قضية في مجال الجمارك و41 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1323 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي و760 قضية تحري مدين ولجان فحص.

كما تم ضبط 31 قضية في مجالات "الإتجار بالنقد الأجنبي- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال"، (4) قضايا في مجال "اختلاس المال العام والاستيلاء عليه إضرار وتربح وتربيح الغير"، (20) قضية "احتيال مصرفي - غسل أموال - كسب غير مشروع". بقيمة بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.