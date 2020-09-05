عاجل.. وفاة والد الفنان أيمن عزب بعد إصابته بكورونا

أعلن الفنان أيمن عزب على صفحته على الفسبوك عن وفاة والده، بعد أن كان قد أصيب بكورونا.

وقال عزب عبر صفحته: "انتقل إلى رحمة الله الآن أبي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته أسألكم الفاتحة والدعاء".

وكان الفنان أيمن عزب قد أعلن عن إصابة والده بفيروس كورونا، من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وطلب من متابعيه الدعاء له، حيث كتب: "لم أتصور يوماً أن أكتب مثل الآخرين وأطلب الدعاء.. منذ أيام دخل أبي المستشفى متأثرًا بالشيخوخة ثم كورونا.. ادعوا له بالشفاء.. العزلة صعبة عليه وعلينا.. لكن عزائي أن الله موجود عند المريض".