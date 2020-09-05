سيطرة التيار القطبي على الإخوان وشباب التنظيم ينقلبون على إبراهيم منير

انقسامات وصراعات شديدة، يشهدها تنظيم جماعة الإخوان الارهابية في الوقت الحالي، بسبب خليفة الإرهابي محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، والذي تم القبض عليه مؤخرًا، حيث تعيش الجماعة حالة غضب واسعة بين شبابها في الداخل والهاربين في الخارج اعتراضا على تعيين القيادي القطبي إبراهيم منير مرشدا عاما للجماعة، خلفا لـ"عزت".

ونشر "موقع العربي الحديث" أمس الجمعة، بيانا للتنظيم الدولي للجماعة، يشير إلى اختيار إبراهيم منير، كقائم بأعمال المرشد، وحث البيان المكاتب الإدارية والشُعب التابعة على مستوى الجمهورية باحتواء شباب الجماعة في ضوء رفضهم لاختيار منير.

تصدعات غير مسبوقة داخل التنظيم الإرهابي بعد خلافة "منير" لمحمود عزت

وكشفت مصادر، أن هناك تصدعات داخلية غير مسبوقة تمر بها الجماعة في الوقت الحالي، وأن هناك العديد من القيادات انقلبت على التنظيم رفضًا لاختيار منير الذي عمل كأمين عام للتنظيم الدولي للاخوان، ونائب للمرشد العام، وكان احد المتهمين في قضية تنظيم 65 ، الذي خطط لاختيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وحُكم إبراهيم منير بالسجن لمدة 10 سنوات، وعقب خروجه طلب اللجوء إلى بريطانيا واستقر في لندن، وحصلت على عضوية مكتب الإرشاد.

وأوضحت تقى النجار، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هناك عدة دلالات على تصعيد ابراهيم منير كمرشد عام للاخوان، أبرزها انتقال قيادة الجماعة من الداخل إلى الخارج، في سابقة هي الأولى من نوعها، وهو ما يؤكد حجم التحدي التي تمر به الجماعة.

وأشارت إلى أن تصعيد ابراهيم منير، يؤكد استمرار سيطرة التيار القطبي على مقاليد الحكم في الجماعة، وتتبلور الأفكار القطبية حول جاهلية المجتمع وتكفير الحكومة، ما يستوجب استخدام لتطبيق الشريعة واقامة الخلافة.

وأوضحت أن ثالث دلالات تصعيد منير تتمثل في تهميش الجماعة الإرهابية لشبابها، إذ افادت تقارير عدة بعدم تعاونه مع شباب الجماعة الهاربين في تركيا، مؤكدة أنه من المرجح أن تشهد الجماعة خلال الفترة المقبلة زيادة حالة الانقسام.