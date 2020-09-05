انتحار مريض نفسي في بنها خوفاً من "كورونا"

أقدم نجار في العقد الخامس من عمره، على الانتحار بقطع شرايين يده، اليوم السبت، لمروره بأزمة نفسية سيئة، بمنطقة "الحرس الوطني"، بدائرة قسم شرطة أول بنها، في محافظة القليوبية، حيث كان يهذي بإصابته بفيروس "كورونا".

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخرالدين العربي، إخطاراً من رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، الرائد أحمد سامي، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل منزله بمنطقة الحرس الوطني، دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت القوات إلى محل البلاغ، حيث تم العثور على جثة "زكريا م. ب"، 50 سنة، نجار، وتبين وجود قطع بشرايين اليد، ودلت التحريات على أن المتوفى أقدم على الانتحار، لمروره بأزمة نفسية سيئة.

وبسؤال شقيقه، أشار إلى أنه في الفترة الأخيرة كان يهذي بكلمات حول خوفه من الإصابة بفيروس "كورونا"، ولا توجد شبهة جنائية بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازمة بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث صرحت بدفن الجثة بعد بيان الصفة التشريحية، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.