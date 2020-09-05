"طعنة في الظهر" تقرير يرصد غدر الدوحة بشباب الخليج في اليمن

لا تزال الأزمة الخليجية قائمة بتعنت الجانب القطري الذي رفض على مدار الأعوام السابقة الاستجابة لمطالب الدول الأربع المتمثلة بـ13 طلباً وعلى رأسها التوقف عن دعم التيارات الإرهابية والمناوئة لأمن واستقرار دول الخليج.

وعلى الرغم من محاولات الدول الأربع تعديل سياسة الدوحة وعودتها إلى الصف الخليجي والعربي، إلا أنه في كل مرة تثبت قطر أنها طعنة في الظهر الخليجي.

"طعنة في الظهر".. هذا ما وصفه تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، على ما فعلته قطر في الرابع من سبتمبر 2015 حينما غدرت بشباب الخليج وسربت إحداثيات عسكرية خاصة بقوات التحالف في اليمن ما ساعد الميليشيات الحوثية على استهداف الجنود.

الإحداثيات كانت تخص معسكر صافر في محافظة مأرب باليمن.

وأوضح التقرير، أنه قبل الاستهداف بوقت قصير سحبت قطر جنودها من الموقع ما أدى لاستشهاد 45 إماراتيًا و10 سعوديين و5 بحرينيين، وهذا الحادث كشف عن غدر قطر للعرب لصالح إيران وميليشياتها الحوثية وأثبتت علاقات قطر السرية مع الإرهابيين التي كانت تزودهم بإحداثيات مواقع قوات التحالف لاستهدافها. جريمة الرابع من سبتمبر تكشف دور قطر الخبيث في محيطها العرب وتعاونها المستمر مع الإرهاب والتطرف.