مدبولي: الأهرامات شاهدة على عظمة حضارتنا.. وفخور بتنظيم بطولة اليد بمصر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضيوف مصر الحاضرين لفعاليات حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتي ستقام على أرض مصر في يناير 2021.

وقال "مدبولي"، أنه من أرض الكنانة مصر مهد الحضارة والتاريخ المشرف والعريق ومن منطقة الأهرامات أحد أهم وأعظم الشواهد على عظمة الحضارة الإنسانية أرحب بكم ضيوفًا كرامًا في بلدكم الثاني مصر.

وأضاف "أرحب بجماهير الرياضة المصرية والدولية المتابعين لفعاليات هذا الحدث الهام"، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ولضيوف مصر طيب الإقامة في مصر.

وقال "من دواعي الفخر والاعتزاز أن نلتقي بهذا الحشد الكريم على أرض مصر، للمشاركة ضمن فعاليات حفل إجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد في يناير 2021".