"الأوقاف" تستعرض إيراداتها.. ومصادر: توحيد إيجار الأراضي سيضاعفها

أكدت مصادر بوزارة الأوقاف، أن الاتفاق الذي تم اليوم بين وزراء الأوقاف والزراعة والري، لتوحيد القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، بما يتناسب مع سعر السوق، يعد اتفاقا تاريخيا، سيعود بنفع كبير على الوزارات الثلاث، وأنه من المتوقع أن تتضاعف إيرادات ممتلكات هيئة الأوقاف في المحافظات الزراعية إلى الضعف.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن إيرادات الهيئة تشهد طفرات كبرى خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت إيرادات بعض المديريات بنسبة 30% عن نفس الشهر بالعام السابق، وأن التقدير المبدئي لإيرادات الهيئة هذا العام وفقا الإنجازات التي تمت خلال النصف الأول من العام يقول إن زيادات الأرباح لن تقل عن تلك النسبة، وسيعزز الاتفاق الجديد بين الوزارات نسبة الأرباح المتوقعة تلك وسيزيدها بشكل أكبر.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه في ظل عناية الدولة بالوقف وحرصها على الحفاظ عليه وحسن استثماره ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا وتوجيهاته المستمرة في كل ما يتصل بشؤون الأوقاف، فإن هيئة الأوقاف المصرية حققت أربعة أرقام قياسية في إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في ثلاثة أشهر.

وقال جمعة، في بيان سابق له، إن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث بلغ إجمالي إيراداتها وأرباحها الاستثمارية في العام المالي 2019 / 2020م مبلغ 1,546,659,340 جنيهًا، بزيادة قدرها 85,744,977 جنيه عن العام المالي الماضي 2018 / 2019م بنسبة تقدر بنحو 6%، وبزيادة قدرها 336,107,960 جنيه عن العام المالي 2017 / 2018م بنسبة تقدر بنحو 22%، وبزيادة قدرها 981,946 مليون جنيه عن العام 2013 / 2014م بنسبة 173,79%.

كما بلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يونيو 2020م مبلغ 275,078,367 جنيه، بزيادة قدرها 106,405,517 جنيه بنسبة 63% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 148,151,068 جنيه بنسبة 117% عن نفس الشهر في عام 2018م.

وبلغت إيرادات الهيئة خلال شهر يوليو 2020م مبلغ 88,526,946 جنيه، بزيادة قدرها 49,711,062 جنيه بنسبة 128% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 52,851,006 جنيه بنسبة 148% عن نفس الشهر في عام 2018م.

وبلغت إيرادات الهيئة خلال شهر أغسطس 2020م مبلغ 91,570,168 جنيه، بزيادة قدرها 23,253,313 جنيه بنسبة 34% عن نفس الشهر في عام 2019م، وبزيادة قدرها 25,579,124 جنيه بنسبة 39% عن نفس الشهر في عام 2018م.

وأوضح وزير الأوقاف تحقق الهيئة أرقاما متميزة يومية مع بداية شهر سبتمبر 2020م الذي يتوقع أن يكون نقلة كبيرة في متحصلات الهيئة، ورقما قياسيا جديدا.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد عقد لقاء مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا أمس، بمبنى وزارة الأوقاف، اليوم، وجري الاتفاق بين الوزراء الثلاثة على توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الجهات الثلاث في الأحواض والمناطق المشتركة ، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية ، مع تحديد القيم الإيجارية السوقية لأراضي الجهات الثلاث بجميع المحافظات ، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزرات الثلاث للانتهاء من عملية التقييم قبل نهاية سبتمبر الجاري .

وتوحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى، وتجديد جميع العقود بالقيمة العادلة، وعملا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة ومزيد من العناية بالأراضي الزراعية وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين) , بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة, وأهمها العناية بالأرض وعدم التأخر في سداد أي مستحقات للجهة المالكة , كما يمكن للمستأجرين من خلال العقد وبخطاب من الجهة المالكة أن يحصل المستأجر على قرض تمويل سنوي من بنك التنمية والائتمان الزراعي بفائدة ميسرة 5% بناء على ما ذكره وزير الزراعة.

واتفق الوزراء على مواصلة لجان فك التشابكات بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عملها لإنهاء أي ملفات عالقة في هذا الشأن، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك.

وتناول اللقاء دور وزارة الأوقاف في ترشيد المياه من خلال توفير قطع المياه الموفرة بالمساجد والدورات التوعوية، حيث أشاد وزير الري بذلك، كما أشاد بكتاب : “نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه ” , الذي أصدرته وزارة الأوقاف .، وبالتعاون بين الوزارتين .