للمرة الأولى.. بدء التقديم لمعهد الفنون المسرحية بجامعة المنصورة

أعلن مكتب تنسيق جامعة المنصورة، اليوم، للمرة الأولى، عن فتح باب التقديم للمعهد العالي للفنون المسرحية، ضمن برنامج التعليم المشترك بين الجامعة وأكاديمية الفنون، اعتباراً من 7 سبتمبر الجاري وحتى أول أكتوبر بمكتب التنسيق بالجامعة.

ويقبل المعهد بشعبتيه "التمثيل والإخراج" و"الديكور"، الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام أو من سنوات سابقة، الناجحين بنسبة 50% فأكثر، وكذلك الحاصلين على الثانوية الأزهرية، والطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والطلاب المقيدين في برامج مناظرة، ويرغبون في التحويل للمعهد، وخريجي الكليات والمعاهد، والطلاب المقيدين بجامعات أو معاهد أخرى ويرغبون في التحويل ونقل القيد للمعهد، والطلاب الوافدين غير المصريين، بعد موافقة الإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين بالقاهرة.

ويمنح المعهد العالي للفنون المسرحية درجة البكالوريوس في فنون المسرح، من قسم "التمثيل والإخراج"، وقسم "الديكور"، وشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي، ووزارة الثقافة، وجامعة المنصورة، وأكاديمية الفنون.

تجري الدراسة بالمعهد بنظام الساعات المعتمدة، داخل قاعات مكيفة بجامعة المنصورة، وبمصروفات 700 جنيه لكل ساعة نظري، ويبلغ التيرم الواحد من 14 إلى 21 ساعة، ويقوم بالتدريس في المعهد أساتذة المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، ويتيح المعهد لخريجيه عضوية نقابة المهن التمثيلية، وفرص للعمل بمسارح الدولة، التابعة لوزارة الثقافة، من السنة الأولى.