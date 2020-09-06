الإبراشي تعليقا على قرعة مونديال اليد: نجحنا بتوصيل رسالة عظيمة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن حفل سحب قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستقام فى مصر 2021، الذى تم تنظيمه بجوار الأهرامات اليوم، يعد رسالة من مصر إلى العالم كافة، وتابع: "مصر نجحت في توصيل رسالة عظيمة اليوم".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن مشهد الاحتفال اليوم ظهر خلاله تعانق الحضارة ممثلة فى هذه المنطقة ولعبة تعد الأشهر بعد كرة القدم.

وتابع: "كل دول العالم تتابعها، المكان والزمان لهما دلالتان كبيرتان يمكن لهما أن يجذبا السياحة إلى مصر ".

ويقام حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021 بمصر في نسختها رقم 27 المقرر إقامتها في الفترة من 14 إلى 31 يناير 2021 بمشاركة 32 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة، في السابعة مساء أمس السبت، بمنطقة الأهرامات.