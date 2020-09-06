استقرار أسعار العملات واليورو بـ18.88 جنيه

استقرت العملات العربية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة خلال التعاملات اليومية، عند 4.20 جنيه للريال السعودي كأعلى سعر للشراء في بنوك "بلوم، عودة، المشرق، المصرف العربي الدولي، hsbc، وقطر الوطني"، فيما سجّل سعر الدرهم الإماراتي 4.30 جنيه، وأعلى سعر شراء له في بنكين "مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصري الخليجي".

وسجل بنك "مصرف أبوظبي الإسلامي" أعلى سعر لشراء اليورو بـ18.88 جنيه، ولشراء الإسترليني سجل 21.13 جنيه في البنك ذاته.