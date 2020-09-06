سعر الدولار اليوم الأحد 6-9-2020 في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 6 سبتمبر الحالي، وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر صرف الدولار في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك CIB

سجّل سعر الدولار في بنك CIB نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وجاء بنك قناة السويس الأقل سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.85 مقابل 15.75 جنيه للشراء.

فيما جاءت بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والاستثمار العربي، الأعلى سعرًا لشراء وبيع الدولار، ليباع بـ15.92 مقابل 15.82 جنيه للشراء.

وخلال أسبوع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 5 قروش، فيما شهدت أسعارالذهب تراجعًا بقيمة 19 جنيهًا للجرام.

أسعار العملات الأجنبية

وخلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي تراجع اليورو، بعد أن اخترق في وقت سابق مستوى 1.20 دولار للمرة الأولى منذ 2018، حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح، مما رفع الدولار من أدنى مستوى له في 28 شهرًا، وذلك وفقًا لـ"سكاي نيوز".

كان اليورو في صعود والدولار في هبوط، منذ الأسبوع الماضي، عندما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أنه سيتغاضى عن فترات من التضخم المرتفع، ويركز بدرجة أكبر على التوظيف مستقبلًا.

وشجع تغيير السياسة المتعاملين على بيع الدولار، مراهنين على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل منخفضة لفترة أطول. وكان اليورو أبرز مستفيد من تراجع العملة الأمريكية، ليرتفع اليوم إلى 1.2011 دولار، أعلى مستوى له منذ مايو 2018.

إذ سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.59 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.58 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع.

فيما سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وسجّل في بنك CIB نحو 4.11 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي نحو 4.27 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجّل في بنك قناة السويس نحو 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.78 جنيه للشراء و21.15 جنيه للبيع، وفي بنك CIB سجّل نحو 20.78 جنيه للشراء و21.13 جنيه للبيع.