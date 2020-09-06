السد العالي: انتهينا من كل الاستعدادات لاستقبال فيضان النيل

قال المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالي بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء مبكرا من كل الاستعدادات لاستقبال فيضان النيل، لافتا إلى أن كل المؤشرات القادمة من الجانب السوداني تؤكد أن الفيضان مُبشر وفوق المتوسط، لكن تحديد كميته بشكل دقيق لا يتم إلا في بداية شهر سبتمبر أو نهاية أكتوبر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه وبداية من شهر مايو تنفذ الهيئة كل أعمال الصيانة اللازمة لمنشآت السد العالي، والتي تشمل محطة الكهرباء ومفيض توشكى والطوارئ، فضلاً عن منشآت خزان أسوان.

وكشف تقرير للهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان بأن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ عملية إعادة تأهيل خزان أسوان القديم في ضوء نتائج وتوصيات دراسة الجدوى التي تم إجرائها للخزان عام 2009 من خلال اتحاد مكاتب استشارية عالمية بقيادة مكتب (ساليزجيتر) الألماني ليعمل لمدة 50-70 سنة قادمة مع إنشاء كوبري مروري جديد بديلاً عن المرور أعلى جسم خزان أسوان حيث أن زيادة عمر خزان أسوان يساعد على زيادة عمر عمل السد العالي، وذلك باستثمارات إجمالية تصل إلى 76.187 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة المنفذ خلال 2019 مبلغ 15.2 مليون جنية وبنسبة قدرها 20 %.

لفت التقرير إلى تنفيذ بانوراما الإضاءة التجميلية لخزان أسوان من جهة الخلف من أجل تجميل خزان أسوان بإنارته من جهة الخلف ليضيف للمنشأ هيبة وسحرا ولمسة جمالية تجذب عيون الزوار وتبرز أصالة خزان أسوان بإجمالي 700 ألف جنيه، وكذلك أعمال رفع خطوط المياه العكرة المارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد العالي بإجمالي تكلفة 119.82 مليون جنيه.

تابع التقرير أنه تم تنفيذ عملية الفتح والتجهيز لقفل السد الترابي بفم قناة مفيض توشكى، بتكلفة إجمالية 9.8 مليون جنيه، وقيمة المنفذ خلال العام الماضي بلغت 5.00 مليون جنيه وبنسبة قدرها 50 %، وذلك بهدف تصريف المياه الزائدة من بحيرة ناصر إلى قناة مفيض توشكى ومنها إلى منخفضات توشكى لضمان عدم ارتفاع منسوب المياه ببحيرة ناصر عن 182.00 متر وللحفاظ على آمان وسلامة السد العالي.

فيضان النيل في السودان الأعلى تسجيلا

ويعيش السودان الأيام الحالية كارثة إنسانية تسببت في مصرع 99 مواطنا وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل، وذلك بسبب سيول وفيضانات غير المسبوقة لم تشهدها البلاد منذ سنوات طويلة، بحسب ما أكدت وزارة الموارد المائية والري السودانية، ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.

كما اعلنت السودان تجاوز معدلات الفيضانات والأمطار لهذا العام، الأرقام القياسية التي رصدت خلال الفترة ما بين 1946 وحتى 1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

الري: فيضان النيل مُبشر وفوق المتوسط

وكانت اللجنة الدائمة لإيراد النهر قد عقدت اجتماعها منتصف الشهر الماضي برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري؛ وذكرت في بيان منها، أنها استعرضت موقف التنبؤ بموسم الفيضان، وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار بدأت في التزايد على منابع النيل، موضحا أن اللجنة استعرضت مناسيب محطات القياس الرئيسية على منابع النيل، وكذلك مناسيب وتصرفات السد العالي، والتي تشير إلى أنها في الحدود الآمنة؛ للوفاء بكل الاحتياجات.

وناقشت اللجنة كل احتمالات الفيضان وآليات إدارته والخطط الموضوعة؛ للتعامل معه بما يُعظم الاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، ووجه الدكتور عبدالعاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار مع استمرار عقد اللجنة بصفة مستمرة؛ لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر، لافتا الى ان فيضان النيل هذا العام مبشر وفوق المتوسط.