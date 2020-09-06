جامعة حلوان تنظم دورة إدارة الموارد البشرية المستوى المتقدم 

نظمت وحدة برامج التنمية البشرية في الإدارة العامة لرعاية الشباب بـ جامعة حلوان، دورة تدريبية أون لاين عبر برنامج zoom، بعنوان إدارة الموارد البشرية المستوى المتقدم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبمشاركة 60 طالبا وطالبة على مستوى الجامعة.

وأشارت الدورة التدريبية لاكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات عملية وورش عمل، ومساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية مهاراتهم، بجانب تحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل، وزيادة الوعي ونشر الثقافة العامة في ظل ما تمر به البلاد من أزمة جائحة كورونا.

وتضمنت الدورة التدريبية التعريف بالموارد البشرية ومفهومها والاتجاهات الحديثة، التحليل الوظيفي والوصف الوطيفي واستقطاب الكفاءات والتدريب الفعال للموظفين وتحديد الاحتياجات التدريبية، وسياسات ومجالات إدارة الموارد البشرية، بجانب الوطائف والأنشطة الرئيسية لإدارة الموارد البشرية، وعمليات اختيار الموظفين، ومقابلات التعيين الاحترافية، وصفات مدير الموارد البشرية، والقيادة الفعالة، الاستقطاب، الاختيار، التعيين، التحفيز، التدريب، التعويض، التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي واساليب التواصل الوظيفي في الموارد البشرية.