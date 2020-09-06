ضبط 23 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع غير مرخص ببورسعيد

تمكن قسم شرطة التموين بمديرية أمن بورسعيد من ضبط عدد (23000 كمامة معدة للبيع وغير مطابقة للمواصفات الصحية والوقائية) داخل مصنع بدون ترخيص لإنتاج أكياس البلاستيك ، وضبط المدير المسئول عن المصنع. تم إتخاذ الإجراءات القانونية واحيل المتهمون الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال الرقابة على السلع المتداولة والتأكد من صلاحيتها والتصدى لحالات الغش التجارى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .