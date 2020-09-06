الإحصاء: 8.3% انخفاضا في قيمة واردات خلال شهر يونيو 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2020، وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيه 2020 مقابل 3.61 مليار دولار للشهر نفسه، من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 8.6%.

7.9 % انخفاضا في قيمة الصادرات

وأكد الجهاز أن من أهم المؤشرات أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبـة 7.9% حيث بلغت 2.26 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020، مقابل 2.45 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: "فواكه طازجة 10.5%، ملابس جاهزة 2.5%، البترول الخام 46.3%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 10.4%.

وأشار الجهاز إلى أن قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو 2020 ارتفعت مقابل مثيلتها للشهر نفسه من العام السابق وأهمها "عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 28.0%، منتجات ألبان بنسبة 29.3%، مصنوعات من لدائن بنسبة 79.8%، بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 8.3% حيث بلغت 5.56 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020 مقابل 6.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: لدائن بأشكلها الأولية بنسبة 1.6%، ذرة بنسبة 2.9%، البترول الخام بنسبة 24.5%، قمح بنسبة 5.3%.

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيه 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: "أدوية ومحضرات صيدلية 18.8%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.8%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.8%، فول صويا بنسبة 118.9%.