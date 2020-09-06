11 معلومة عن أسعد أماكن العالم.. ضربها زلزال بقوة 6.3 ريختر

على مدى الـ10 سنوات الأخيرة، اعتبرت جزيرة فانواتو من أسعد الأماكن على كوكب الأرض وفقًا لموقع Happy Planet Index، الذي يقيس رفاهية وسعادة الشعوب الرابع، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فجزر فانواتو جزء من "حزام النار"، وهي منطقة نشاط تكتوني حول المحيط الهادئ وتتعرض في كثير من الأحيان للزلازل والانفجارات البركانية.

وذكر مركز (جي. إف. زد) الألماني لأبحاث علوم الأرض، أنّ زلزالًا بقوة 6.3 درجة وقع قبالة جزيرة فانواتو في المحيط الهادي اليوم.

وترصد السطور التالية أبرز 10 معلومات عن جزيرة فانواتو، كما يلي:

1. تقع فانواتو في جنوب المحيط الهادي، شمال شرق أستراليا، وتبلغ مساحتها 12.190 كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها 290 ألف نسمة، وعاصمتها بورت فيلا.

2. جزيرة فانواتو عبارة عن أرخبيل أي مجموعة جزر متجاورة تكونت من أصل بركاني، ويصل عددها إلى 80 جزيرة تغطيها الغابات الاستوائية الممطرة.

3. اللغة الرسمية في فانواتو هي البيسلامية، وتأتي الإنجليزية في المرتبة الثانية، تليها الفرنسية.

4. العملة المتداولة في البلاد هي الفاتو.

5. نظام الحكم جمهوري، وينتخب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية تبلغ 5 سنوات.

6. الاقتصاد الرسمي للبلاد قائم على السياحة بشكل أساسي، وتأتي الزراعة في المرتبة الثانية، ويعتمد بعض السكان على الصيد.

7. الملكة إليزابيث الثانية هي الرئيس الشرفي للدولة، فهي إحدى الدول التابعة لرابطة الشعوب البريطانية "الكومنولث" البريطاني.

8. فانوتاو جزء من "حزام النار" وهي منطقة نشاط تكتوني معرضة بشدة للكوارث الطبيعية والبراكين بجانب ارتفاع منسوب المياه وتغير أنماط الطقس.

9. أول من سكن فانواتو هم الشعوب الميلانيزية، وهم مجموعة عرقية يتواجدون بكثرة في الأراضي القريبة من المحيطات.

10. لا توجد شبكات للسكك الحديدية في أي من جزر فانواتو، وتتوفر الحافلات العامة وسيارات الأجرة بكثرة في البلاد.

11. تعرضت جزر فانواتو لزلزال في عام 2019 بلغت شدته 6.3 درجة، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، وفي 2016 ضرب زلزال بقوة 6.9 شمال جمهورية فانوتاو.