ضبط 4 أشخاص خطفوا طالبا من الخانكة لقيامه بالنصب عليهم

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية من إلقاء القبض على 4 أشخاص لاتهامهم باختطاف طالب من مدينة الخانكة، داخل سيارة، واقتادوه إلى مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، انتقاماً منه لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتواصل أجهزة الأمن جهودها للقبض على ربة منزل متورطة بالجريمة.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً بورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة، المقدم محمود علام، من أحد الأشخاص، يفيد بقيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، باختطاف شقيقه، طالب، أثناء سيره بدائرة القسم، واقتياده داخل سيارة إلى جهة غير معروفة.

وعلى الفور، أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، بقيادة مدير المباحث، اللواء حاتم الحداد، ضم رئيس مباحث المديرية، العميد خالد المحمدي، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص وسيدة، من منطقة كفر البطيخ بدمياط.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، عدا السيدة، وتحرير المختطف من داخل مسكن أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهمة الهاربة، وقرر اثنان من المتهمين بسابقة قيام المجنى عليه بالنصب عليهما وشقيقتهما الهاربة، والاستيلاء منهم على مبلغ مالي قدره 9 آلاف جنيه، بزعم إعطائها مبلغ 90 ألف جنيه عملات "مقلدة"، فعقدوا العزم على اختطافه لاستعادة المبلغ.

وأفاد المتهمان بأنهما وشقيقتهما استعانوا بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهم، وقاموا بالاتصال هاتفياً بالمجني عليه، واتفقوا معه على مقابلته في نطاق مدينة الخانكة، لإعطائه مبلغ مالي والحصول منه على عملات مزورة، ولدى مقابلته قاموا باقتياده داخل سيارة مستأجرة، إلى موقع احتجازه بمحافظة دمياط.

وأرشد المتهمون عن السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، كما يجري تكثيف الجهود لضبط المتهمة الهاربة.