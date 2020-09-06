مصدر أمني: استخراج الشهادات الطبية للرخصة من وحدات المرور فقط

عمّمت إدارات المرور على مستوى الجمهورية، تطبيق منظومة جديدة للكشف الطبى الخاص بالمتقدمين لطلب الحصول على رخصة قيادة المركبات، من تلك الوحدات، بدلًا من استخراجها من المستشفيات. ولا تقبل أى شهادات تجرى خارجها، وذلك مقابل 800 جنيه نظير استخراج تلك الشهادات.

وقال مصدر أمنى لـ"الوطن" إن الكشف الطبى أصبح يجرى داخل عيادات فى وحدات المرور عن طريق أطباء متخصصين داخل تلك الوحدات للكشف الباطنى والنظر، فضلاً عن كشف عمى الألوان، وبعض الفحوصات الخاصة بالتأكد من سلامة المتقدمين، مؤكدا أن تلك الوحدات لن تقبل بالشهادات التى يحصل عليها المواطنون من أى جهة أخرى كما هو معتاد قديما سواء كانت تلك الجهة حكومية أو خاصة.

وأوضح المصدر أن المنظومة الجديدة تعتمد على أحدث المواصفات العالمية التى تؤمن المواطن وطالب الرخصة المرورية من الأضرار التي تلحقه أو آخرين نتيجة لحصوله على الرخصة، وكونه غير لائق طبيا حيث تعتمد على أجهزة متطورة وحديثة فى هذا المجال، وعيادات أعدت خصيصا للكشف الصحي على المواطنين داخل الوحدات طبقا للمواصفات العالمية الخاصة بالشروط للحصول على رخصة قيادة.

وتشمل أوراق تجديد الرخصة أصل الرخصة المنتهية وأصل وصورة المؤهل، وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر وشهادات باطنة ورمد من المرور، أو أي مكان و3 صور شخصية وتصل تكلفة استخراج الرخص أو تجديدها ما بين 2600 إلى 3000 جنيه تشمل رسوم التأمين ومستلزمات المرور، من وسائل أمان وفحص فنى للمركبة.