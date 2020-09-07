صور.. وكيل "زراعة الغربية": كارت "ميزة" للتسهيل على العاملين بالقطاع

أكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن مبادرة البنك الزراعي المصري لتحويل التعامل النقدي إلى تعامل مميكن من خلال كارت "ميزة" المطروح من خلال البنك الزراعي المصري أنها مبادرة جيدة ومفيدة لتسهيل جميع تعاملات المواطنين.

جاء ذلك من خلال اجتماع وكيل الوزارة مع مندوبي البنك الزراعي المصري السيد محمد المنجوري مدير إدارة غرب الدلتا لقطاع التسويق بالبنك الرئيسي والسيد محمد محمد عشري مدير إدارة ائتمان الشركات، والسيد رامي محمود نائب مدير إدارة التسويق ومديري عموم مديرية الزراعة المهندس محمد التركاوي مديرعام الخدمات بالمديرية والمهندس محمد سلام مدير عام الإرشاد والمهندس مسعد المتولي مدير عام التعاون.

وأعلن عبدالجواد أنه سيكون أول من سيستخرج الكارت كبداية للعمل بكارت ميزة وقد وجه بضرورة استخراج كارت ميزة للعاملين بالقطاع الزراعي حتى يتسنى لهم تسهيل التعاملات النقدية بالكارت.

وعرض السيد محمدالمنجوري مدير ادارة غرب الدلتا بقطاع التسويق بالبنك الرئيسي 5 معلومات عن كارت ميزة المدفوع مقدما الذي يوزعه البنك الزراعي على العاملين.

ومنها أنه يتم استخراج كارت ميزة مجانا واستلامه في الحال بصورة مستند إثبات شخصية فقط دون مصاريف .

واضاف - لا يشترط وجود حساب بنكي للعميل لاستخراج الكارت علاوة على انة يتم شحن الكارت عبر أي فرع من فروع البنك، أو ماكينة صراف آلي

وأشار بطاقات ميزة ستمكن حامليها من حرية السحب النقدي من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية (123) مضيفا انة يمكن الكارت حامليه من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيا بسهولة وأمان، بالإضافة إلى إتاحة الشراء خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS)، في حال تفعيل البنك لهذه الخدمة.