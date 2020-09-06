استجابة لـ"الوطن".. كفر الشيخ تبدأ إجراءات توفير "كشك" لـ"بسمة"

في استجابة سريعة لما نشرته "الوطن"، في صفحتها الأخيرة بعددها الصادر اليوم الأحد، تحت عنوان «بسمة» تعول أسرتها من «نصبة شاى»:«هاتوا لى كشك»، استقبلت هيام الطباخ، معاون محافظ كفر الشيخ لشئون التطوير والتنمية، المواطنة "بسمة"، في مكتبها بديوان عام المحافظة، لبحث حالتها، بناءً على تعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين.

وقالت الطباخ لـ"الوطن" إن المحافظ أمر بوضع حالة "بسمة" ضمن الحالات الحرجة، وقرر صرف إعانة فورية لها، وتزويدها ببعض السلع الغذائية، فضلاً عن البدء فوراً في مخاطبة التضامن الاجتماعي وجمعية "الأورمان"، لتوفير "كشك" لها في مكان مناسب، لكسب قوت يومها.

وأضافت معاون المحافظ أن السيدة وقعت على استمارة بحالتها، لدى وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، برئاسة إيمان عبدالحميد، مدير الوحدة، وجرى مخاطبة جمعية "الأورمان" فوراً لتوفير "كشك" لها.

وثمنت المحافظة دور صحيفة "الوطن" في تنبي الحالات الإنسانية التي تحتاج لمساعدات، وآخرها "إيمان"، التي كانت تعيش مشردة في الشوارع، قبل أن يتم نقلها إلى إحدى دور الرعاية بمحافظة الإسكندرية قبل يومين.