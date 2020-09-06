رئيس "المصريين بالخارج": ننسق مع الوطنية للانتخابات في إعادة الشيوخ

قال المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مشتركة مع جميع الجاليات فى الخارج، من مقر الاتحاد في مصر، والمتابعة على مدار الساعة طوال سير العملية الانتخابية، والرد على الاستفسارات الخاصة بأعضاء الجاليات المصرية في دول العالم المختلفة.

وأضاف علي، لـ"الوطن": "لدينا قنوات اتصال دائمة خلال يومي التصويت في جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ مع السفارات والقنصليات المصرية، التي ننسق معها قبل الانتخابات بفترة، حيث إننا نمثل حلقة وصل مهمة من خلال رؤساء الجاليات، وبدأنا بغرفة العمليات المركزية قبل التصويت بليلة، لوجود دولتين تصوتان قبل جميع الدول طبقاً لموقعهما الجغرافي والذي يؤثر على التوقيت، وهما بالترتيب، نيوزلندا وأستراليا"، موضحا أن جميع الاستفسارات التي تصل لغرفة العمليات يتم التواصل مباشرة مع وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، للرد عليها.

وتابع: "لمسنا إيجابيات في تصويت المصريين في الخارج، حيث وجدنا اهتمام كبير من قبل الجاليات المصرية بالخارج و تفاعل من خلال التواصل معنا لمعرفة طريقة التصويت و التسجيل"، مشيرا إلى أن الاقبال في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في الدول العربية لاسيما الخليج".

واختتم علي حديثه لـ"الوطن": "يوجد تفاعل بين الاتحاد العام للمصريين في الخارج ومؤسسات الدولة، وأرسلنا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على الجولة الأولى من انتخابات الشيوخ، ويجب أن نتذكر جيدا أنها التجربة الأولى للانتخابات بالبريد".