غرفة عمليات للاتحاد العام للمصريين في الخارج لمتابعة جولة إعادة الشيوخ

أعلن المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية مشتركة مع جميع الجاليات فى الخارج، من مقر الاتحاد في مصر، والمتابعة على مدار الساعة طوال سير العملية الانتخابية، والرد على الاستفسارات الخاصة بأعضاء الجاليات المصرية في دول العالم المختلفة.

وأضاف لـ"الوطن": "يوجد تفاعل بين الاتحاد العام للمصريين في الخارج ومؤسسات الدولة، وأرسلنا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على الجولة الأولى من انتخابات الشيوخ، ويجب أن نتذكر جيدا أنها التجربة الأولى للانتخابات بالبريد".

وبدأت عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج، منذ الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، والتي تستمر على مدار يومي 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ المصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة في الفترة التي حددتها الهيئة من 25 حتى 31 يوليو الماضي، هم من يحق لهم التصويت، خلال جولة الإعادة عبر البريد السريع.