السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف رجلي أمن في تونس

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف رجلي أمن في تونس نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وقدمت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - خالص العزاء والمواساة لذوي الضحية وللجمهورية التونسية الشقيقة حكومة وشعباً، مع التمنيات للجريح بالشفاء العاجل.

وأعربت الوزارة عن تضامن المملكة التام مع تونس في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، منوهة بيقظة رجال الأمن التونسي.