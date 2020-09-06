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ضبط 5 مصانع غير مرخصة في حملة بالقناطر

كتب:

حسن صالح
03:10 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
مواد غذائية فاسدة

مواد غذائية فاسدة

شنت إدارة المسطحات المائية بالقناطر الخيرية في القليوبية، بقيادة العميد ياسر منصور مدير الإدارة، وتحت إشراف اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لمتابعة تراخيص المصانع، والتأكد من مقومات السلامة، وجودة المنتجات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير إدارة مسطحات القناطر الخيرية، يفيد بضبط 5 مصانع ومطبعة ومخزن، بدون ترخيص، تحتوي على 9,5 طن مواد خام ومنتج نهائي بلاستيك، وطن فخار، وأحبار، وذرة مجروش، ومكسبات طعم، و700 قطعة أطقم توابل، و25500 عبوة منتج نهائي لمقرمشات الأطفال، مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول بالمخالفة للقانون.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتحرير محاضر للمصانع والمطبعة، والتحفظ على المضبوطات بالمصانع الخمسة والمخزن والمطبعة.

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