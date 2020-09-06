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الأمير أباظة ينعى والد الناقدة السينمائية علا الشافعي

كتب:

خالد فرج
05:23 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
الأمير أباظة

الأمير أباظة

نعى الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، والد الناقدة علا الشافعي، الذي وافته المنية، اليوم، داخل إحدى المستشفيات.

وكتب أباظة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": توفي إلى رحمة الله تعالى والد الناقدة السينمائية والكاتبة الصديقة علا الشافعي، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

ومن المقرر أن تشيع الشافعي جنازة والدها، اليوم الأحد، علي أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.

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