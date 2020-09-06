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عاجل.. انهيار منزلين في ديروط بأسيوط والدفع بسيارت إسعاف

كتب:

سعاد أحمد
05:02 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

وقع قبل قليل حادث انهيار منزلين مأهولين بالسكان في قرية "أبو الهدر"، التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط، دون أن ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط بوصول بلاغ من عمليات النجدة يفيد بانهيار منزلين بقريه "أبو الهدر"، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز إلى محل البلاغ، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والدفاع المدني، وتجري متابعة الحادث.

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