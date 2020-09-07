أسعار الخضروات اليوم الاثنين 7-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية اليوم، الاثنين 7 سبتمبر الحالي، والتي تنوعت بين الطماطم والخيار والبطاطس والجزر على النحو التالي:

البامية

بلغ متوسط كيلو جرام البامية 18 جنيهًا.

الباذنجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من الباذنجان البلدي والرومي بين 4 إلى 6 جنيهات.

القلقاس

بلغ سعر كيلو جرام القلقاس نحو 12 جنيها.

الزيتون

وصل متوسط سعر الزيتون التفاحي 18 جنيهًا، و12 جنيها للزيتون بيكول ومنزيل، والزيتون العزيزي 10 جنيهات.

القرنبيط

وصل سعر متوسط القطعة الواحدة من القرنبيط "2 كيلو" نحو 7 جنيهات.

الخس

وصل سعر الحزمة 3 كيلو إلى نحو 12 جنيها.

الخيار

بلغ سعر كيلو جرام الخيار 5 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا بين 16 إلى 20 جنيهًا.

كوسة

تراوح متوسط سعر الكيلو جرام الكوسة بين 3 إلى 8 جنيهات.

خس كابوتشي

تراوح سعر القطعة الواحدة من الخس الكابوتشي بين 3 إلى 7 جنيهات.

البنجر

وصل سعر كيلو جرام البنجر إلى 5 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الألوان بـ15 جنيها.

البطاطس

تراوح سعر كيلو جرام البطاطس بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

الثوم

وصل سعر كيلو جرام الثوم إلى 27 جنيهًا.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 5 جنيهات.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 5 جنيهات.

البصل

بلغ متوسط سعر البصل 6 جنيهات للكيلو جرام.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 15 جنيهًا.

الجزر

تراوح سعر كيلو جرام الجزر بين 3 إلى 6 جنيهات.

الكرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب إلى 5 جنيهات.

الفلفل

جاء سعر كيلو جرام الفلفل الرومي البلدي بـ6 جنيهات.