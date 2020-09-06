انهيار منزلين بالغنايم وغرب أسيوط دون إصابات

شهدت محافظة أسيوط، قبل قليل، حادثي انهيار منزلين في توقيت متزامن، أحدهما في ديروط، والثاني غرب أسيوط، دون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادثى انهيار منزلين، الأول وسط منطقة زراعية بقريه "غنايم غرب"، وانتقل إلى موقع البلاغ فريق من الشرطة والدفاع المدني.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن المنزل ملك "علي جابر سيد منصور"، مكون من 3 طوابق مبنى بالطوب الأحمر والطين والسقف من الجريد والبوص، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر أو إصابات.

والبلاغ الثاني بوقوع حادث انهيار أحد العقارات بمنطقة "درب الحمصاني"، بجوار مسجد "الشيخ مرزوق"، بحي غرب أسيوط، وعلى الفور، انتقل فريق من قسم شرطة أول أسيوط وقوات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ.

وبالمعاينة، تبين أن العقار مكون من دور أرضي وأول علوي، باسم ورثة "رمضان علي نجم"، كما تبين أن العقار غير مأهول بالسكان، وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.