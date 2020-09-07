أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 7-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط أسعار الفاكهة بالسوق المصرية اليوم، الاثنين 7 سبتمبر الحالي، والتي تنوعت بين البطيخ والمانجو والعنب والتفاح على النحو التالي:

المانجو

تبدأ أسعار المانجو من 15 جنيهًا وتصل إلى 50 جنيهًا بحسب النوع.

الجوافة

ووصل سعر كيلو جرام الجوافة إلى 12 جنيهًا.

المشمش

وصل سعر كيلو المشمش إلى 25 جنيهًا.

التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو من 15 إلى 20 جنيهًا.

الكريز

تراوح سعر كيلو جرام الكريز بين 30 إلى 35 جنيهًا.

الكنتالوب

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب 6 جنيهات.

البلح

تراوح سعر البلح ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

البطيخ

كيلو البطيخ من 4 إلى 6 جنيهات، وجاء متوسط سعر البطيخة الواحدة بين 20 إلى 60 جنيهًا وفقًا للوزن.

الأناناس

وصل متوسط سعر حبة الأناناس إلى 35 جنيهًا.

الكمثرى

تراوح سعر الكمثرى الثلاجة بين 8 إلى 19 جنيهًا.

البرقوق

وصل سعر كيلو جرام البرقوق إلى 20 جنيهًا.

العنب

وصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 10 جنيهات، والأحمر إلى 12 جنيهًا.

الكاكا

تراوح سعر كيلو جرام الكاكا بين 9 إلى 12 جنيهًا.