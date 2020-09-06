منها وإليها تعود.. رحلة عضوة النيابة من المحكمة للمحاكمة

دخلت المتهمة نهى الإمام محكمة مصر الجديدة، للسؤال عن مسار شكوى كانت تقدمت بها، رفعت هاتفها المحمول والتقطت 6 صور فوتوغرافية لموظفين فى المحكمة ومرتاديها، دون مبرر يُذكر، وتقابلت مع المقدم وليد عسل، قائد حرس المحكمة، والذي طالبها بالكف عن التصوير، قبل أن تنشب بينهما مشادة تطاولت فيها الأولى عليه، بالسب والقذف.. لم تعلم "الإمام" أنها ستعود بعد أيام لنفس المحكمة، ولكن هذه المرة متهمة و"مشكو" في حقها.

وترصد "الوطن" قصة المتهمة والواقعة، في محطات، وبعد ما استجد من قرارات الأمس واليوم، بإحالتهما للمحاكمة الجنائية والمعاش، وفقا لأحكام القانون.

- 30 أغسطس: تطاولت المتهمة على الضابط الذي طلب منها الكف عن التصوير، وارتداء الكمامة الواقية داخل المحكمة، وفق الاجراءات الوقائية المتبعة، لكنها لم ترضخ، وتعدت عليه بعدما نزع هاتفها، فأتلفت رتبته العسكرية وجهاز اللاسلكي الخاص به.

- 31 أغسطس: باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمة، بعدما أمرت بالقبض عليها، لتوافر حالة من حالات التلبس بحقها، واستمعت للضابط الشاكي.

31 أغسطس: أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، مراعاة لظروفها الصحية.

31 أغسطس: قالت النيابة الإدارية، في بيان لها، إنها تحقق في الواقعة، وأن المتهمة تعمل بإدارة المتابعة التابعة لها.

5 سبتمبر: أمر النائب العام بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية، لمحاكمتهما على إتهامات التعدى على ضابط أثناء تأدية عمله، وإتلاف رتبته العسكرية والتسبب في إصابته.

6 سبتمبر: المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يجتمع برئاسة المستشار عصام المنشاوي، ويقرر إحالة المتهمة للمعاش، وفقا لأحكام القانون.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة، جلسة خلال الأسبوع القادم، لمحاكمة المتهمة والتى لم تعد تتمتع بأي حصانة قضائية أو وظيفية، إثر ما صدر عن النيابة الإدارية بإحالتها للمعاش.