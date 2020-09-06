خلال ساعات.. البنك المركزى يعلن قيمة احتياطى النقد الأجنبى

من المنتظر أن يعلن البنك المركزي خلال الساعات القليلة المقبلة، عن احتياطي النقد الأجنبي، الذي بلغ 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، مقابل 38.202 مليار بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة قدرها 113 مليون دولار.

ويكشف المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات الهامة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.

وترصد "الوطن" التسلسل الزمنى للإحتياطى النقدى منذ بدابة العام الجارى.

استقر احتياطي النقد الأجنبي خلال شهري يناير وفبراير عند 45.5 مليار دولار وهو مستوى قياسي.

- فى نهاية مارس تراجع الاحتياطى الأجنبى لمصر بنحو 5.1 مليادر دولار، قام البنك المركزى المصرى باستخدامها لتلبية احتياجات السوق المصرية.

- واصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه فى نهاية ابريل بنحو 3 مليارات دولار، ليصل إلى 37.037 مليار دولار، مقابل حوالي 40 مليار دولار في نهاية شهر مارس.

- في نهاية مايو تراجعت وتيرة هبوط الاحتياطي، وهبط بقيمة مليار دولار فقط، حيث بلغ نحو 36 مليار دولار.

- وعاود الاحتياطى الارتفاع نهاية يونيو، حيث بلغ 38.201 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2020 مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى مايو 2020 ، بزيادة 2.2 مليار دولار .

- واصلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى الارتفاع بنهاية يوليو، حيث وصلت إلى 38.315 مليار دولار بارتفاع نحو 100 مليون دولار.

- بلغ إجمالي ما فقده احتياطي النقد الأجنبي لمصر 9.5 مليار دولار في ثلاثة أشهر منذ بداية أزمة كورونا في منتصف مارس.