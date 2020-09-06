4 فرنسيين يغتصبون طفلتين في إسبانيا والشرطة تضبطهم في المطار

نجحت الشرطة الإسبانية في القبض على 4 شباب فرنسيين في مطار إشبيلية، قبل صعودهم على الطائرة المتجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس، بسبب ضلوعهم في اغتصاب مراهقتين، خلال العطلة التي قضوها في جنوب إسبانيا.

يعود تاريخ الحادث إلى 29 أغسطس الماضي، عندما تعرف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 25 عاما، على المراهقتين الإسبانيتين في حانة خلال قضائهم العطلة، وأقنعوهما بمرافقتهم إلى شقتهم المستأجرة التي تتوفر على مسبح، وحيث كانوا سيقيمون حفلا، على حد زعمهم، وفقا لما نشرته صحيفة "El Diario de Sevilla" الإسبانية.

بعد الوصول إلى الشقة، استخدم الشبان المشروبات الكحولية للإيقاع بالفتاتين البالغتين 15 سنة و16 سنة من العمر، وبعد ذلك بدأوا في اغتصابهما جماعيا. تقول الشرطة الإسبانية موضحة أن أحد المعتدين تكفل بتسجيل الوقائع بالكاميرا على هاتفه وأن الاغتصاب تم رغم المقاومة التي أبدتها المراهقتان. بدأت الشرطة التحقيق بعد يومين من الواقعة، بعد المعاينة الطبية للمراهقتين في المستشفى والإخطار الذي تلقته الشرطة من المصالح الطبية.لم يستغرق التحقيق أكثر من 6 ساعات، تم إثرها إعطاء الأمر بالقبض على الشبان الفرنسيين الأربعة وهم في المطار يستعدون بعد ظهر اليوم ذاته لركوب الطائرة، وجرى وضعهم في السجن ريثما يُحاكمون.