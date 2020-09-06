كليب "سينجل" يحول فرقة "شارموفرز" إلى عواجيز

طرحت، اليوم، فرقة "شارموفرز" أحدث فيديو كليب لها بعنوان "سينجل"، وتمثلت مفاجأة العمل في ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب، نظرًا للصداقة التى تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة.

واختار أعضاء فرقة "شارموفرز" فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع، ودارت في إطار ظهورهم ضمن فرقة من كبار السن الذين يدعمون فكرة العيش "سينجل"، ولعب الماكياج دورًا كبيرًا في تحولهم إلى كبار في السن.

والأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان، وتم تصوير الكليب في النادي السويسري بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل إحدى المباني هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع في تجربته الإخراجية الأولى.

والكليب من إنتاج شركة "اجورا" للإنتاج الفنى علي فايز وإسلام الدخاخني، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وتقول كلمات الأغنية: "رايحين زيارة عائلية.. ديك رومي وحاجات مقلية.. ولسه هبدأ أكل.. كل العيلة بصت ليا.. وقالولي عايزين نفرح بيك.. ونجيبلك بدلة شيك.. كل ما نتقابل تيجوا تحاولوا تزنقوني.. بزهق عايزين تجوزوني.. بس انتو بتلبسوني.. أحلق طيب لو مش حتسيبوني حاولوا تفهموني.. ممكن متفهموش بس حاولوا واعذروني.. وده كان ردي بس أنا عايز أبقى سينجل.. علشان أبقى فاضي مينجل".