طرح كراسات أراضي الإسكان الاجتماعي بـ11 مدينة جديدة الأحد

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة لإسكان، بدء طرح 3098 قطعة أرض في 11 مدينة جديدة، لتغطية شريحة كبيرة جدًا من المجتمع، موضحًا أن المساحات تبدأ من 209 أمتار حتى 287 مترًا مربعًا، في مدن العاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وأسوان الجديدة، وأخميم الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، والفيوم الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة.

وأضاف "خطاب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أنه سيجرى طرح كراسات الشروط، بداية من الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر حتى 15 أكتوبر، موضحًا أن هذه الأراضي ستندرج تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعي.

وتابع: "يجب ألا يكون قد سبق للمتقدم أن حصل على تخصيص أو لأحد أفراد أسرته وحدة سكنية في مشروع الإسكان الإجتماعي، أو أي أرض في المدن الجديدة بشكل عام، ومن الممكن أن يشترك في كل أرض أكثر من شخص بحد أقصى 4 أشخاص".