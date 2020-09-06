أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية مالطا الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية

بحث أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، مع ايفاريست بارتولو، وزير خارجية مالطا الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة، تطورات الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية اليوم بأن اللقاء تناول سبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية ومالطا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، وآليات التعاون والتنسيق المهمة التي تجمع الجانبين.

وحرص وزير خارجية مالطا على أن يعرب من ناحيته عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية وحرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربي.

وقال المصدر إن الوزير المالطي اهتم بالتعرف على موقف الجامعة العربية إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا لا سيما في ضوء الاهتمام الخاص الذي تبديه مالطا بالشأن الليبي، حيث أطلعه أبوالغيط على ثوابت تعامل الجامعة مع هذا الملف والجهد الذي تبذله لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كما أوضح المصدر أن أبوالغيط تداول مع الوزير المالطي حول آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وثمن مواقف مالطا حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.