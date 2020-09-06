"إنستجرام" يحظر حساب صحفيتين من "شارلي إبدو" بسبب "الإساءة للمسلمين"

حظر تطبيق "إنستجرام" المملوك لشركة "فيسبوك"، حساب صحفيتين تعملان في صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة، بعدما نشرتا صوراً كاركاتورية اعتبرت سابقاً "مسيئة للمسلمين".

وكانت "شارلي إبدو" قد أعادت نشر الرسوم خلال محاكمة متهمين بالضلوع في الهجوم على الجريدة عام 2015، وفقا لما نشره موقع "يورونيوز".

ونشرت الصحفيتين صورة غلاف الصحيفة لعدد يوم الأربعاء الماضي والذي حمل صور كاريكاتورية للنبي محمد يعتبر المسلمون أنها "مهينة"، غير أن إدارة التطبيق تلقت بلاغات عن المنشورين، فقامت بحجب الحسابين.

وغردت الصحفية لور دوسي، السبت، على حسابها في تويتر "حسابي في إنستجرام مغلق، الصورة الأخيرة التي نشرتها كانت الصفحة الأولى لـ"شارلي إبدو"، يحتمل أن يكون (نتيجة) قرصنة أو بلاغات عديدة، شكل جديد للرقابة".

فيما قالت زميلتها كورين راي إن نفس الأمر حدث معها ونشرت على تويتر "مثل زميلتي، حسابي على إنستجرام مغلق بعد نشر غلاف (صحيفة شارلي إبدو) مع صور كاريكاتورية لمحمد".

وفي الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أنها قامت بالتأكد والبحث عن الحسابين يوم الأحد في حدود الساعة 11 بالتوقيت الفرنسي إلا أنه لم يظهر أي منهما على نتائج البحث في التطبيق.