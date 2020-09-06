غادة نافع تكشف حقيقة اختفاء لافتة المشاهير من عمارة الإيموبليا

علقت الفنانة غادة نافع على اختفاء اللافتة المعلقة بعمارة الإيموبيليا بوسط القاهرة والتي تحمل أسماء رموز الفن المصري ومن ضمنهم والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي.

قالت غادة لـ"الوطن"، إنها على علم هي وباقي أسر الفنانين الذين عاشوا في العمارة بإزالة اللافتة وذلك بسبب أن اللافتة القديمة كانت من أحد الجمعيات وليست جهة مسؤولة من جانب وزارة الثقافة.

وأضافت أن وزارة الثقافة سوف تعلق لافتات جديدة بشكل أكثر رقيا وسيكون كل فنان بمفرده في لافتة خاصة به، والدليل على ذلك أن الوزارة قامت بتعليق لافتة تحت منزل الراحلة ماجدة الصباحي بالدقي المنزل الذي توفيت بداخله.

واختفت اللافتة التي تحمل أسماء رموز الفن المصري الذين عاشوا بها.

وتقع "الإيموبيليا" بنقطة التقاء شارعي شريف وقصر النيل، ويرجع تاريخ إنشائها إلى أوائل هذا القرن، ومالك العمارة هو رجل الأعمال الراحل أحمد عبود باشا، وتكلف بناؤها نحو مليون و200 ألف جنيه، وتميزت بمساحتها الواسعة التي تصل إلى 5444 مترا مربعا، ويصل عدد الشقق بها إلى 370 شقة موزعة على طوابقها الـ13، التي بنيت على الطراز الفرنسي الفريد، تم بناؤها منذ عام 1940، ولتميزها وروعة طرازها اشتهرت بأنها عمارة المشاهير.