حفيد كمال الشناوي يعلن إصابة ابنه بكورونا

أعلن عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، إصابة ابنه بفيروس كورونا، طالبًا من الجميع الدعاء له.

وكتب عمر عبر الفيس بوك: "ابني حسن طلع إيجابي فيروس الكورونا المستجد COVID-19.. أرجو كل من تعامل معي في خلال 14 يومًا يحلل ليطمئنوا.. يا رب ادعوله بالشفاء إن شاء الله".

وتصدر مؤخرًا اسم الفنان الراحل كمال الشناوي تريند مؤشر البحث "جوجل"، بعد ظهور حفيده الممثل عمر الشناوي ببرنامج "معكم منى الشاذلي" ليتحدث عن جده.