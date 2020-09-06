صور.. وزير الداخلية في زيارة مفاجأة لقسمي شرطة بالقاهرة والجيزة

أجرى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، زيارة مفاجئة لقسمي شرطة التجمع الأول والعجوزة، وذلك فى إطار حرصه على تقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية، والتعرف ميدانياً على مجريات الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة المواقف الأمنية.

كما شملت الجولة عدد من المحاور والميادين حيث تفقد سيادته عدد من الخدمات والإرتكازات الأمنية والمرورية، ووجه باليقظة التامة للقوات والإستمرار فى بذل الجهود لتحقيق الأمن والتصدى لكافة صور الخروج على القانون من خلال أداء أمنى جاد وفعال.

وأطلع توفيق على مجريات العمل وإطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع بلاغات المواطنين، وشدد على حسن معاملة المواطنين والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وما تقدمه الأجهزة الأمنية من خدمات، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والإهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.

والتقى وزير الداخلية، بعدد من المواطنين وناقشهم فيما تم إتخاذه من إجراءات حيال بلاغاتهم، كما إلتقى خلال جولته بالقيادات الميدانية وعدد من رجال الشرطة، وأعرب عن تقديره لما لمسه من جهد فى الأداء، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تستوجب بذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات.