احتفالية لتسليم شعلة "أولمبياد الطفل المصري" بكفر الشيخ  

شهدت مدينة كفر الشيخ، قبل قليل، تسليم شعلة "أولمبياد الطفل المصري"، في نسخته الثانية لعام 2020، إلى بطل الجمهورية في ألعاب القوى، الطليع عماد عبدالسلام، وسط أجواء احتفالية، على موسيقى السلام الوطني، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه، وبحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وتستمر فعاليات الأولمبياد حتى 21 سبتمبر الجاري.

وأعرب "محروس" عن سعادته بعودة منافسات أولمبياد الطفل المصري، التي يحقق فيها طلائع كفر الشيخ المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية، نظراً لتفوقهم وظهورهم بالمستوى اللائق بجميع الألعاب، متمنياً لهم دوام التوفيق.

وتحركت الفرق المشاركة من الطلائع الأبطال من أمام الصالة المغطاة، يصاحبهم حاملي الأعلام، مروراً بمسجد الاستاد، حتى مقر المديرية بحى الزهور، بالتنسيق مع قوات الأمن، إيذانا ببدء منافسات أولمبياد الطفل المصري.

وأشرف على الإعداد لاحتفال مراسم تسليم شعلة الأولمبياد كل من عبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة لقطاع الشباب، ومحمد اللقاني، مدير إدارة الطلائع بالمديرية، وفريق عمل متكامل من إدارة التنمية الرياضية، والأداء الرياضي، والمكتب الفني.