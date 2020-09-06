متحدث "النيابة الإدارية" عن إحالة سيدة المحكمة للمعاش: ليست عقوبة

علق المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، على قرارا المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلامياً "سيدة المحكمة"، إلى المعاش، والتي اعتدت على ضابط وجهها بارتداء الكمامة ومنع التصوير في ساحة المحكمة، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والقانون.

وقال "سمير"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "التليفزيون المصري"، إن هذا القرار ليس قرارًا عقابيًا على خلفية الواقعة، ولكنه جاء وفق للمادة 91 من أحكام السلطة القضائية، حيث إن المادة 91 تنص على أنه في ثبوت عدم قدرة العضو على ممارسة عمله بسبب الوضع الصحي والطبي يتم إحالته للمعاش.

وتابع: "هذا هو ما حدث مع المستشارة نهى الإمام، فالإحالة للمعاش ليست عقوبة تأديبية ولكنها تنفيذاً لأحكام القانون لكن الواقعة جنائية محضة لا علاقة للنيابة الإدارية بها"، مشدداً على أن القرار تم بعد عرض كافة المستندات التي تؤكد وتستدعي تطبيق المادة 91، لافتاً إلى أن المستشارة لم تكن تمارس أعمال التحقيقات القضائية.

وقررت هيئة النيابة الإدارية، إحالة المستشارة نهى الإمام للمعاش، بعد إحالتها للجنايات في واقعة الاعتداء على ضابط، وقال بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، إن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة، خلال جلسة انعقدت اليوم أحال نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، إلى المعاش، إعمالاً لأحكام القانون.