"الليثي": المبيدات المسرطنة دخلت مصر بين 1999 و2001 واُستخدمت بالكامل

قال المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق، إن الدكتور يوسف والي وزير الزراعة لم يُقدم للمحاكمة في قضية المبيدات المسرطنة، مشيرًا إلى أنه (أي الليثي) أمر بتشكيل لجنة بعد الحكم الصادر في هذه القضية بحق 9 أشخاص، لفحص الأمر وكذلك فحص المبيدات.

وأضاف "الليثي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة الأحد من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن هذه اللجنة تكونت من 3 من كبار العلماء مازالوا موجودين على قيد الحياة، وهم الدكتور جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا في ذلك التوقيت، والدكتور نبيل منصور من محافظة الإسكندرية، والدكتور محمد خليفة رئيس مركز البحوث الزراعية، وحددوا المبيدات التي دخلت، وأثبتوا وجود 4 مبيدات مسببة للسرطان في توقيتات مختلفة، وقاموا بتحديد هذه التوقيتات، وكذلك الكميات أيضًا.

وتابع: "أرسلت هذا التقرير إلى الجهات كافة، مثل رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، والرقابة الإدارية، ومجلس الشعب، ونظمت مؤتمرًا صحفيًا في الوزارة، وأعلنت أسماء هذه المبيدات، وناشدت المزارعين بتسليم هذه المبيدات إلى الوزارة نظير دفع مقابلها لهم بالكامل، لكن لم يتقدم أحد، ما يدل على أنها أُستهلكت بالكامل، وهذه المبيدات دخلت مصر منذ 1999 حتى عام 2001".