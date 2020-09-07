صور.. استئناف التحضير لملتقى "أولادنا" بالقاهرة لفنون ذوي القدرات

أعلنت سهير عبد القادر، رئيس الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، "أولادنا"، عن الموعد الجديد للملتقى، المقرر انطلاقه في الثامن عشر من أكتوبر المقبل في القاهرة.

واستأنف القائمون على الملتقى التجهيزات استعدادا للموعد الجديد، حيث كان مقررا أن تنطلق الدورة الرابعة منه في أبريل الماضي، إلا أن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حال دون انطلاق الدورة الرابعة، بسبب الإجراءات الاحترازية وإلغاء الحكومة المصرية لكل الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، منعا لوجود أي تجمعات تساهم في انتشار الفيروس، ما أدى لتأجيل الدورة الرابعة.

وأكدت سهير عبدالقادر أن الملتقى سيتم وفق إجراءات احترازية، مشددة حرصا على سلامة المشاركين.

وأشارت إلى أنه يساهم في نشر التفاؤل والطاقة الإيجابية في المجتمع، كما يلعب دورا كبيرا في الترويج السياحي والثقافي لمصر.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة من مختلف دول العالم، وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.

والملتقى تنظمه مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" بدعم من وزارات الهجرة والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، الدعوة لأبناء المصريين في الخارج من ذوي القدرات الخاصة، إلى المشاركة في فعاليات ملتقى "أولادنا" في دورته الرابعة، تحت عنوان "وحشتونا".

وقالت إن الملتقى يعد رائدا في مجال الاهتمام بالموهوبين من هذه الفئة، مؤكدة أن الدعوة مفتوحة للمشاركة من أولادنا في الخارج من ذوي القدرات الخاصة المتميزين، ليشاركوا نظراءهم من مختلف دول العالم، والمشاركة في المجالات المختلفة