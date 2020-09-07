ابنة شقيق أسامة بن لادن تحذر من "هجوم 11 سبتمبر" جديد

حذرت نور بن لادن ابنة "يسلم" الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي السابق من هجوم جديد شبيه باعتداءات 11 سبتمبر.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أمس، عنها قوله إن "الهجوم قد يكون قاب قوسين أو أدنى إذا تم انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيساً".

وقالت: "داعش انتشر في ظل إدارة أوباما/‏ بايدن، ما أدى بهم إلى الوصول إلى أوروبا، لقد أظهر دونالد ترامب أنه يحمي أمريكا وأوروبا من التهديدات الخارجية من خلال القضاء على الإرهابيين من جذورهم وقبل أن تتاح لهم فرصة الهجوم".

وأضافت: "كنت من أنصار الرئيس ترامب منذ أن أعلن ترشحه في الأيام الأولى عام 2015. لقد شاهدته من بعيد وأنا معجبة بتصميم هذا الرجل.. يجب إعادة انتخابه.. إنه أمر حيوي لمستقبل ليس فقط لأمريكا ولكن للحضارة الغربية ككل".

وتابعت: "أنظر إلى جميع الهجمات الإرهابية التي حدثت في أوروبا على مدى السنوات الـ19 الماضية. لقد هزونا تماماً حتى النخاع.. لقد اخترق تيار(الإسلام الراديكالي) مجتمعنا بالكامل وفي الولايات المتحدة، من المقلق للغاية أن اليسار قد انحاز تماماً إلى الأشخاص الذين يشاركون هذه الأيديولوجية".

وتابعت: "لديكم وضع الآن في أمريكا حيث يوجد أشخاص مثل إلهان عمر يكرهون بلدكم بشكل نشط"، واستذكرت كيف حثت إلهان على إصدار أحكام رحمة لـ13 مجنداً لداعش تم ضبطهم في ولايتها الأصلية، مينيسوتا.

وتعيش نور بن لادن في سويسرا، لكنها تعتبر نفسها "أمريكية القلب"، وهي ابنة كارمن دوفور الكاتبة السويسرية، ووالدها يسلم بن لادن (الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن). وانفصلت دوفور ويسلم في عام 1988.